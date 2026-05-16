Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 16 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о способности противостоять минам-лягушкам ВСУ

Депутат Колесник: Российские военные знают, как бороться с минами-лягушками ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия знает, как бороться с минами-лягушками Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о способности противостоять оружию депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Это вещь подловатая, конечно. Особенно что касается противопехотных мин. Они калечат людей. Но бороться с ними можно. Саперы спокойно отрабатывают такие минные поля. Мы знаем, как с ними бороться, знаем, что это такое», — сообщил Колесник.

Депутат отметил, что мины-лягушки — это не новое оружие. «С нацистов, к сожалению, они берут пример», — добавил он.

Другой вопрос, что они разбрасывают их и там, где гражданское население. А это уже нацистская методика

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Также Колесник рассказал, что мины такого типа могут быть разной мощности и разного действия — например, нажимные или с использованием тепловых или визуальных датчиков.

Ранее стало известно, что ВСУ стали применять на добропольском направлении мины-лягушки. Отмечается, что их дистанционно сбрасывают с беспилотников типа «Баба-яга».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

    Жители украинского города прогнали сотрудников военкомата

    Число пострадавших при взрыве на российской заправке выросло втрое

    Россиянка лишилась машины и денег из-за голосования в домовом чате

    ЗАЭС назвала атаки ВСУ безответственным безумием и проявлением ядерного терроризма

    Появились новые подробности о взрыве на российской заправке

    На Западе рассказали о желании генсека НАТО угодить Трампу

    Врач назвала самый вредный вид хлеба

    Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии

    В России высказались о способности противостоять минам-лягушкам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok