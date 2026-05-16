В России высказались о способности противостоять минам-лягушкам ВСУ

Депутат Колесник: Российские военные знают, как бороться с минами-лягушками ВСУ

Российская армия знает, как бороться с минами-лягушками Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о способности противостоять оружию депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Это вещь подловатая, конечно. Особенно что касается противопехотных мин. Они калечат людей. Но бороться с ними можно. Саперы спокойно отрабатывают такие минные поля. Мы знаем, как с ними бороться, знаем, что это такое», — сообщил Колесник.

Депутат отметил, что мины-лягушки — это не новое оружие. «С нацистов, к сожалению, они берут пример», — добавил он.

Другой вопрос, что они разбрасывают их и там, где гражданское население. А это уже нацистская методика Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Также Колесник рассказал, что мины такого типа могут быть разной мощности и разного действия — например, нажимные или с использованием тепловых или визуальных датчиков.

Ранее стало известно, что ВСУ стали применять на добропольском направлении мины-лягушки. Отмечается, что их дистанционно сбрасывают с беспилотников типа «Баба-яга».