15:10, 16 мая 2026Мир

Фицо заявил о провале стратегии Запада по ослаблению России

Олег Давыдов

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Стратегия Запада в отношении России провалилась. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передает РИА Новости.

Сообщается, что во время встречи со словацкими студентами политик поднял тему украинского конфликта. Фицо заявил, что стратегия Запада по ослаблению России через поддержку Киева не работает.

Ранее премьер-министр Словакии назвал обязанностью Европейского союза (ЕС) серьезный диалог с Россией. Фицо подчеркнул, что во время переговоров должно проявляться одинаковое уважение к российским и украинским партнерам.

Перед этим Фицо высказался о посреднике между ЕС и Россией. Премьер-министр Словакии считает, что это должен быть человек, понимающий русскую душу.

