Фицо назвал главное требование к посреднику между ЕС и Россией

Фицо: Посредником между ЕС и Россией должен быть тот, кто понимает русскую душу

Посредником в переговорах между Европейским союзом (ЕС) и Россией должен быть человек, понимающий русскую душу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«[Президент России Владимир] Путин хочет человека, который хоть немного знает русскую душу, вы не можете взять кого угодно и сказать: идите вести переговоры о мире между Россией и Украиной, хотя абсолютно ничего не представляете об этой стране», — отметил он.

Словацкий премьер подчеркнул, что европейским политикам следует вести с Москвой «нормальный диалог», вместо того чтобы задавать ему вопросы о содержании его разговоров с Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предпочтительным для Москвы переговорщиком по Украине от Европейского союза бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Впоследствии издание Der Spiegel сообщило, что правящая коалиция в ФРГ считает возможной отправку на переговоры России и ЕС дуэта Герхарда Шредера и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.