Число пострадавших при взрыве на российской заправке выросло втрое

Число пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске выросло втрое — до шести человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.
«Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь», — написал Владимиров.
Подробностей об их состоянии не приводится.
До этого сообщалось, что при взрыве на российской заправке пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.
О взрыве в Ставропольском крае стало известно днем 16 мая. Уточнялось, что на месте работают 15 единиц техники и 45 спасателей. Очевидцы сняли пожар на видео.