14:30, 16 мая 2026

Врач назвала самый вредный вид хлеба

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: koldo_studio / Shutterstock / Fotodom  

Не существует однозначно вредного вида хлеба, считает эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская. Наименее полезную разновидность этого популярного продукта она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявила, что влияние хлеба на организм зависит от его состава, качества ингредиентов, индивидуальных особенностей здоровья человека и количества съеденного продукта. «Так, наименее полезным является белый хлеб, например батон. При производстве белой муки из зерна удаляются отруби и зародыши, поэтому приготовленный из нее хлеб практически не содержит клетчатки, витаминов и микроэлементов. Также он не дает длительного чувства насыщения, что может провоцировать переедание и, как следствие, набор лишнего веса», — предупредила Садовская.

Кроме того, при синдроме раздраженного кишечника изделия из белой муки, включая хлеб, могут вызывать вздутие и трудности с опорожнением кишечника, добавила она.

По словам доктора, более полезными вариантами считаются виды хлеба, в том числе и белого, с добавлением семян, орехов и злаков. Эти ингредиенты обогащают продукт полезными жирами, аминокислотами и минеральными веществами, что делает хлеб более питательным. Однако, как отметила Садовская, из-за этих добавок продукт становится более калорийным, поэтому его стоит употреблять в умеренных количествах.

Ранее гастроэнтеролог Александра Метелина назвала несколько опасных для пищеварения трендов, которые популярны у сторонников ЗОЖ. Прежде всего врач предупредила, что опасной может быть мода на идеально чистое питание.

