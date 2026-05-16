Пресс-служба ЗАЭС: ВСУ атаками подвергает опасности целый регион

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергла жесткой критике атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пост опубликован в официальном Telegram-канале.

Сотрудники станции назвали удары по предприятию безответственным безумием и проявлением ядерного терроризма. По их мнению, украинские военные подвергают опасности целый регион.

В субботу, 16 мая, беспилотник ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении он не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств инцидента. «Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы», — заявили в пресс-службе.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет обратился к странам Запада с требованием не допустить новый Чернобыль после атаки ВСУ на сотрудников ЗАЭС.