Жители украинского города прогнали сотрудников военкомата

15:04, 16 мая 2026Бывший СССР

Жители украинского Измаила прогнали сотрудников военкомата
Полина Кислицына (Редактор)

Группа жителей украинского города Измаила прогнала сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), устроив им погоню по полю. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Политика Страны».

На записи, опубликованной в источнике, можно наблюдать, как несколько мужчин на мотоциклах гонятся за микроавтобусом военкомата по проселочной дороге. В результате военные спешно покинули населенный пункт, поехав прямо по полю. По информации канала, отпор военнослужащим ВСУ, предположительно, могли дать представители местной цыганской общины.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка.

