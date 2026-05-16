15:28, 16 мая 2026Культура

Концерт Вани Дмитриенко в российском городе обернулся скандалом

Отдавших по 5 тысяч рублей за концерт Дмитриенко посадили на доски лицом в стену
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Концерт российского певца Вани Дмитриенко во Владивостоке обернулся скандалом — зрителей, отдавших по пять тысяч рублей за билет, посадили в сектор с видом на стену. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По имеющейся информации, некоторые из поклонников 20-летнего артиста не смогли его увидеть — вид на сцену с их мест в «Фетисов Арене» отсутствовал. При этом сами места вместо кресел представляли собой самодельные деревянные доски. В результате зрителям, в том числе семьям с детьми, пришлось самостоятельно искать места в дешевых секторах, где было видно сцену. Организаторы помогать отказались — лишь предложили вернуть деньги и покинуть концерт.

Очевидцы утверждают, что до начала выступления из проблемного сектора ушло около трети людей. Остальным пришлось стоять в проходах либо пересаживаться туда, где были свободные места.

Помимо этого, зрители из других городов не раз жаловались, что Дмитриенко уходит со сцены значительно раньше, чем через обещанные два часа. Так, 1 мая в Волгограде концерт закончился через 1 час 20 минут.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить концерты певицы Славы из-за скандального поведения звезды.

