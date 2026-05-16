15:28, 16 мая 2026

Москвичам пообещали рекордную жару

Синоптик Леус пообещал москвичам рекордную жару
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Москвичей ждет рекордная жара. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 18 мая воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, а 19 и 20 мая — до плюс 29-31 градуса. А 21 мая столбики термометров покажут до плюс 28-30 градусов.

«Даже в век глобального потепления 30-градусная жара в мае в Москве бывает нечасто, лишь один раз в пять-шесть лет», — написал синоптик. По его словам, очень тепло будет и по ночам — до плюс 14-18 градусов.

Однако 22 мая жара начнет спадать: местами в столице пройдут дожди с грозами.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что 16 и 17 мая в Москву придет 26-градусная жара. Также в выходные в городе ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность.

