Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Паршина: В выходные в Москву придет 26-градусная жара

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в Москву придет 26-градусная жара. О погоде в предстоящие выходные рассказала жителям столицы ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

«Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой, несмотря на переменную облачность и кратковременные дожди», — отметила синоптик. 16 мая воздух прогреется до плюс 24 градусов, а 17 мая столбики термометров покажут до плюс 26 градусов.

Паршина добавила, что в пятницу, 15 мая, в столице пройдет последняя гроза. В последующие дни это явление можно будет наблюдать лишь в отдельных районах Московской области, уточнила метеоролог.

Ранее Паршина спрогнозировала, что на следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара. Температура воздуха будет до плюс 31 градуса с понедельника, но 18, 20 и 21 мая ожидаются местами в столице кратковременные осадки, пояснила синоптик.