Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 15 мая 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Паршина: В выходные в Москву придет 26-градусная жара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в Москву придет 26-градусная жара. О погоде в предстоящие выходные рассказала жителям столицы ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

«Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой, несмотря на переменную облачность и кратковременные дожди», — отметила синоптик. 16 мая воздух прогреется до плюс 24 градусов, а 17 мая столбики термометров покажут до плюс 26 градусов.

Паршина добавила, что в пятницу, 15 мая, в столице пройдет последняя гроза. В последующие дни это явление можно будет наблюдать лишь в отдельных районах Московской области, уточнила метеоролог.

Ранее Паршина спрогнозировала, что на следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара. Температура воздуха будет до плюс 31 градуса с понедельника, но 18, 20 и 21 мая ожидаются местами в столице кратковременные осадки, пояснила синоптик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Люксовые сумки из бумаги стали трендом весной

    Разработан эффективный способ борьбы с депрессией без таблеток

    Ввоз подержанных машин из Китая в Россию резко вырос

    Москвичей предупредили об опасности

    Начался допрос очевидцев массированной атаки на Рязань

    Названы три главные ошибки россиян при создании накоплений

    Стоимость популярного в России бензина упала

    Мать, ее дочь и еще трое туристов не выжили во время дайвинга на Мальдивах

    Освобождавший Курскую область боец СВО нашел жену в Судже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok