14:25, 15 мая 2026

Москвичам назвали срок прихода 30-градусной жары

Синоптик Паршина: 30-градусная жара ожидается в Москве с 18 мая
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жара выше плюс 30 градусов ожидает Москву на следующей неделе. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.

«Температура воздуха будет до плюс 31 градуса с понедельника, но 18, 20 и 21 мая ожидаются местами по Москве кратковременные осадки, — отметила синоптик. Она добавила, что для столицы такая жара является сильной.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели, 18 мая, в Москве может быть побит очередной температурный рекорд. Есть вероятность, что на выходных температура воздуха превысит климатическую норму на шесть-семь градусов.

