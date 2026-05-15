Москвичей предупредили о новой рекордной аномалии

Синоптик Позднякова: 18 мая погода в Москве обновит температурный рекорд

В выходные и в начале следующей недели Москву и область накроет жара — температура воздуха превысит климатическую норму и может установить новый рекорд. О грядущей волне аномального тепла предупредила жителей столичного региона главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «360.ru».

Уже в воскресенье, 17 мая, температура воздуха превысит отметку в плюс 25 градусов и продолжит расти. К середине следующей недели столбики термометров покажут плюс 25-30 градусов, спрогнозировала синоптик.

По словам Поздняковой, жителям Москвы и области стоит заранее готовиться к жаре — есть вероятность, что температура воздуха превысит климатическую норму на 6-7 градусов. А в понедельник, 18 мая, значения и вовсе могут установить новый температурный рекорд.

Ранее Позднякова предсказала, что в этот день воздух может прогреться до плюс 27-28 градусов. Такая погода соответствует метеорологическим показателям лета.