12:02, 15 мая 2026Экономика

Москвичам пообещали скорую жару под 30 градусов

Синоптик Позднякова: В Москве на следующей неделе ожидается до плюс 28
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В начале следующей недели Москву окутает сильная жара. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, в понедельник, 18 мая, воздух в столице прогреется до плюс 27-28 градусов. Такая погода соответствует метеорологическим показателям лета. Вместе с тем в мегаполисе пройдут небольшие дожди. Такая погода задержится в Москве вплоть до середины следующей недели. На фоне почти 30-градусной жары возникнет угроза пожаров, предупреждает Позднякова. В области в связи с погодной обстановкой уже объявили желтый уровень погодной опасности.

Вместе со стремительным потеплением на Москву обрушились грозы. По расчетам метрологов, предстоящие грозы будут слабыми, но продлятся на протяжении следующих пяти-семи дней.

