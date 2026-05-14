На Москву обрушатся грозы

Синоптик Позднякова: Грозы в Москве продлятся следующие пять-семь дней

На Москву надвигаются грозы. Когда ждать непогоды, агентству ТАСС рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дожди придут в столицу вместе с летней погодой. В Москве потеплеет ближе к выходным, 16-17 мая: столбики термометров в субботу будут держаться в пределах плюс 20-22 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, в воскресенье ожидается около плюс 22-24 градусов.

При этом небольшие осадки начнутся раньше, еще в конце рабочей недели. Предстоящие грозы будут слабыми и продлятся следующие пять-семь дней, сообщила синоптик.

Согласно прогнозам метеорологов, самым дождливым днем недели окажется пятница, 15 мая. Ночью выпадет один-пять миллиметров осадков, а днем три-восемь миллиметров. Под конец рабочей недели температура поднимется аномально высоко — выше климатической нормы примерно на три-четыре градуса. В Москве воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, а по области — 18-23 градусов.