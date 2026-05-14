В Москве наступило лето

Синоптик Леус: В Москву вернулось метеорологическое лето

Четверг, 14 мая, станет вторым «метеолетним» днем в столице. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедшая среда, 13 мая, вернула в столичный регион более теплую погоду, и температурный фон не только превысил средние многолетние отметки, но и вновь вышел на уровень летней температуры. Среднесуточный показатель этого дня составил плюс 16,3 градуса, что превышает 15-градусную отметку — критерий летнего сезона. Таким образом, с 13 мая начался второй отсчет дней метеорологического лета.

Синоптик также отметил, что в Москве прошла теплая ночь с температурным минимумом в 12,6 градуса. По прогнозам, дневная температура превысит 20-градусную отметку. В ближайшие дни в столичном регионе продолжатся процессы потепления — как минимум до середины следующей недели показания термометров будут только расти.

Ранее россиянам напомнили, что тепло, которое возвращается во многие регионы, сопровождается ливнями и грозами. Так, ливень с градом и шквалами прошел в Нижнем Новгороде, а отдельные районы Рязани затопило после грозового дождя.