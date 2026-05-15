Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:27, 14 мая 2026Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка

В Харькове сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили мужчину на глазах у его ребенка, которого он привел в школу. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

«Бесчеловечность киевского режима теперь имеет имя и возраст: это дитя, которое бросили у школы, потому что его папу изверги из ТЦК закинули в автомобиль, ... а маме газовым баллончиком прыснули прямо в лицо», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что теперь у ребенка навсегда сломана психика, и по всей Украине таких детей «десятки тысяч». По ее мнению, киевский режим своими руками создал целое поколение, которое будет его ненавидеть. «Режим, который не пожалел ребенка, не пожалеет никого. И никто не будет жалеть такой режим, когда его час пробьет», — резюмировала Колесник-Лавинская.

Ранее сообщалось, что 43-летний житель Львова взял в заложники 13-летнюю девочку при виде патруля ТЦК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

    Гадалку экс-главы офиса Зеленского вызвали в Верховную Раду

    Судья не смог обжаловать решение об изъятии имущества на сумму более 13 миллиардов рублей

    Ищущих летнюю подработку россиян предупредили об опасности

    Захарова прокомментировала обвинения против экс-главы офиса Зеленского

    Нейросеть поможет москвичам изучить экспонаты в рамках акции «Ночь в музее»

    Цена российской нефти достигла максимума за три года

    Песков назвал виновного в катастрофе на Украине

    Джефф Монсон запланировал провести бой в Мариуполе

    Омбудсмен рассказала о выступающих против России «защитниках прав»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok