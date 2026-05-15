На Украине сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка

В Харькове сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили мужчину на глазах у его ребенка, которого он привел в школу. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

«Бесчеловечность киевского режима теперь имеет имя и возраст: это дитя, которое бросили у школы, потому что его папу изверги из ТЦК закинули в автомобиль, ... а маме газовым баллончиком прыснули прямо в лицо», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что теперь у ребенка навсегда сломана психика, и по всей Украине таких детей «десятки тысяч». По ее мнению, киевский режим своими руками создал целое поколение, которое будет его ненавидеть. «Режим, который не пожалел ребенка, не пожалеет никого. И никто не будет жалеть такой режим, когда его час пробьет», — резюмировала Колесник-Лавинская.

Ранее сообщалось, что 43-летний житель Львова взял в заложники 13-летнюю девочку при виде патруля ТЦК.