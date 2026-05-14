16:39, 14 мая 2026

Мужчина сделал замечание школьникам и получил выстрел в голову

Анастасия Алимпиева
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчина сделал замечание шумным подросткам в кафе на Новодеревенской улице в Пушкине в Санкт-Петербурге и оказался в больнице. По данным 78.ru, школьникам не понравился тон 27-летнего горожанина, из-за чего они решили выстрелить ему в голову.

В результате пострадавшему потребовалась медпомощь, однако его отпустили лечиться домой. Выяснилось, что выстрел был произведен из сигнального пистолета.

По горячим следам были задержаны злоумышленники. Ими оказались дети 13 и 15 лет. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сочи мужчина выстрелил из пневматического оружия в сторону двора дома и попал в 14-летнего подростка. Мальчика доставили в больницу, а стрелка оперативно задержали.

