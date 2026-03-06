Мощный взрыв и яркое пламя напугали жителей Подмосковья

Бензовоз взорвался у газовой заправки в Барыбино, пострадавших нет

Жителей Подмосковья около 23:30 5 марта напугал мощный взрыв, яркая вспышка в небе и пламя. Как пишет Telegram-канал Shot, возле газовой заправки в Барыбино взорвался бензовоз.

Зарево от пожара было видно за несколько километров от места происшествия. На место оперативно приехали все экстренные службы.

Площадь возгорания составила 78 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

