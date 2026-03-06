Реклама

Россия
00:52, 6 марта 2026Россия

Мощный взрыв и яркое пламя напугали жителей Подмосковья

Бензовоз взорвался у газовой заправки в Барыбино, пострадавших нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

Жителей Подмосковья около 23:30 5 марта напугал мощный взрыв, яркая вспышка в небе и пламя. Как пишет Telegram-канал Shot, возле газовой заправки в Барыбино взорвался бензовоз.

Зарево от пожара было видно за несколько километров от места происшествия. На место оперативно приехали все экстренные службы.

Площадь возгорания составила 78 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Подмосковье задержали молодого человека, который устроил поджоги нескольких вышек сотовой связи в Ногинске и Балашихе.

Сам злоумышленник рассказал полицейским, что действовал по указанию от неизвестного в мессенджере. Все происходящее он снимал на видео, которое отправил куратору. За это ему заплатили 39 тысяч рублей.

