Молодой россиянин устроил несколько терактов в Подмосковье

В Подмосковье арестован мужчина, поджегший вышки сотовой связи по указу куратора

В Подмосковье задержан мужчина 1996 года рождения, устроивший поджоги нескольких вышек сотовой связи в Ногинске и Балашихе. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас молодой человек арестован.

По данным правоохранителей, фигурант рассказал, что выполнял указания, которые получил от неизвестного в мессенджере. В результате молодой человек перелез через ограждение двух вышек сотовой связи, обложил заранее заготовленной ветошью провода, облил все керосином и поджег. Все происходящее он снимал на видео, которое отправил куратору. За это ему заплатили 39 тысяч рублей.

