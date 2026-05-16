В ХАМАС подтвердили гибель лидера военного крыла движения

Reuters: В ХАМАС подтвердили гибель лидера военного крыла аль-Хаддада

Гибель лидера военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада подтвердил представитель палестинского радикального движения. Об этом пишет Reuters.

«Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил агентству Reuters в субботу, что глава военного крыла группировки [аль-Хаддад] погиб на следующий день после того, как Израиль заявил, что нанес по нему авиаудар», — говорится в материале.

В Израиле утверждают, что лидер военного крыла ХАМАС «ответственен за убийства и похищения тысяч израильских граждан и солдат».

Ранее стало известно об уничтожении Израилем еще одного высокопоставленного представителя ХАМАС. В результате удара был ликвидирован командир отдела снабжения и логистики движения Яхья Абу Лабда.