В Израиле заявили об уничтожении ответственного за поставки оружия ХАМАС

ЦАХАЛ отчитался о ликвидации командующего снабжением ХАМАС Абу Лабды

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар, в результате которого был ликвидирован командир отдела снабжения и логистики радикального исламского палестинского движения ХАМАС Яхья Абу Лабда. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Абу Лабда отвечал за закупку и транспортировку военной техники и оружия для боевого крыла организации. По данным военных, он организовал поставки десятков тонн сырья для производства ракет и передовых электронных компонентов. Впоследствии эти материалы были использованы при атаке на Израиль 7 октября.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат действия по предотвращению наращивания военной мощи ХАМАС и устранению угроз для страны и ее граждан.

Ранее Politico сообщило, что Израиль из-за операции против Ирана сейчас не считает разоружение ХАМАС главным приоритетом, а сектор Газа стал более уязвимым для эскалации конфликта. Издание приводит слова президента Израиля Ицхака Герцога, который заявил, что страна готова выполнить эту задачу, если потребуется, но хочет поручить это другим.

По словам помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока при первом сроке президента США Дональда Трампа Дэвида Шенкера, ограниченный круг чиновников администрации главы Белого дома, уполномоченных принимать решения по вопросам внешней политики, вероятно, усугубляет проблему, поскольку ряд вопросов временно выпали из повестки дня из-за приоритета операции против Ирана.