Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 11 марта 2026Мир

В Израиле забыли про ХАМАС на фоне Ирана

Politico: Израиль из-за Ирана сейчас не считает разоружение ХАМАС приоритетом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль из-за операции против Ирана сейчас не считает разоружение ХАМАС главным приоритетом, а сектор Газа стал более уязвимым для эскалации конфликта, чем когда-либо с октября 2023 года. Об этом сообщает Politico.

Издание приводит слова президента Израиля Ицхака Герцога, который заявил, что страна готова выполнить эту задачу, если потребуется, но хочет поручить это другим.

«Очевидно, что наблюдается некоторый откат назад в отношении того небольшого прогресса, который, возможно, был достигнут», — отметил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока при первом сроке президента США Дональда Трампа Дэвид Шенкер.

По его словам, ограниченный круг чиновников администрации главы Белого дома, уполномоченных принимать решения по вопросам внешней политики, вероятно, усугубляет проблему, поскольку ряд вопросов временно выпали из повестки дня из-за приоритета операции против Ирана.

Ранее российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин одним высказыванием вызвал панику в Евросоюзе. К чему может привести мысль вслух российского лидера?

    Объявлено о смерти командира участвующего в СВО российского отряда добровольцев

    В Иране показали свою посвященную жертвам Эпштейна ракету

    Предотвращен подрыв военных самолетов в российском регионе

    Полицейский подселился к россиянам и вместе с другом избил их

    Jetour анонсировал в России новую версию стильного кроссовера

    Москвичам пообещали аномальную погоду

    Иран сообщил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля

    В Израиле забыли про ХАМАС на фоне Ирана

    Женщины заполонили парк в поиске избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok