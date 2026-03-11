В Израиле забыли про ХАМАС на фоне Ирана

Politico: Израиль из-за Ирана сейчас не считает разоружение ХАМАС приоритетом

Израиль из-за операции против Ирана сейчас не считает разоружение ХАМАС главным приоритетом, а сектор Газа стал более уязвимым для эскалации конфликта, чем когда-либо с октября 2023 года. Об этом сообщает Politico.

Издание приводит слова президента Израиля Ицхака Герцога, который заявил, что страна готова выполнить эту задачу, если потребуется, но хочет поручить это другим.

«Очевидно, что наблюдается некоторый откат назад в отношении того небольшого прогресса, который, возможно, был достигнут», — отметил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока при первом сроке президента США Дональда Трампа Дэвид Шенкер.

По его словам, ограниченный круг чиновников администрации главы Белого дома, уполномоченных принимать решения по вопросам внешней политики, вероятно, усугубляет проблему, поскольку ряд вопросов временно выпали из повестки дня из-за приоритета операции против Ирана.

Ранее российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами.