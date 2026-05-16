Российский фигурист рассказал о безопасности в США

Российский фигурист Траньков: Ни с каким негативом в США не сталкивался

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Максим Траньков рассказал о безопасности в США. Его слова приводит Sport24.

«Будет ли в США безопасно во время проведения чемпионата мира? Думаю, должно быть все в порядке. По крайней мере, я сейчас нахожусь в США по личным делам, и никакого напряжения не ощущается. Ни с каким негативом не сталкивался», — заявил Траньков.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. На турнир квалифицировалась сборная Ирана, которая выражала обеспокоенность вопросами безопасности футболистов команды. Иранцы должны провести в США все три матча группового этапа.

В апреле Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров одной фразой описал жизнь в США. «Теперь там полная жопа», — резюмировал он.