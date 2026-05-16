Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:52, 16 мая 2026Спорт

Российский фигурист рассказал о безопасности в США

Российский фигурист Траньков: Ни с каким негативом в США не сталкивался
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Максим Траньков рассказал о безопасности в США. Его слова приводит Sport24.

«Будет ли в США безопасно во время проведения чемпионата мира? Думаю, должно быть все в порядке. По крайней мере, я сейчас нахожусь в США по личным делам, и никакого напряжения не ощущается. Ни с каким негативом не сталкивался», — заявил Траньков.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. На турнир квалифицировалась сборная Ирана, которая выражала обеспокоенность вопросами безопасности футболистов команды. Иранцы должны провести в США все три матча группового этапа.

В апреле Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров одной фразой описал жизнь в США. «Теперь там полная жопа», — резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение визита Путина в Китай

    В ХАМАС подтвердили гибель лидера военного крыла движения

    Российский фигурист рассказал о безопасности в США

    На заправке в российском городе произошел мощный взрыв

    Подмосковье предупредили о появлении опасных пауков

    Указ Путина об упрощенном гражданстве для жителей Приднестровья назвали ответом Молдавии

    В Госдуме предложили заморозить «мусорную реформу»

    Рассмешивший пассажиров метро блогер раскрыл секрет своей туфли

    В США указали на изменение позиции ЕС по переговорам с Россией

    Президент Сербии раскрыл планы о поездке в Китай после Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok