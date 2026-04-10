18:00, 10 апреля 2026Спорт

Тактаров описал жизнь в США одной фразой

Бывший боец и актер Олег Тактаров назвал Россию лучшим местом для жизни
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров описал жизнь в США фразой: «Теперь там полная жопа». Его слова приводит Sport24.

Тактаров назвал Россию самой свободной страной в мире. Также он заявил, что «если бы у американцев не было кредитов, все они бы уже здесь жили».

«Теперь там полная жопа. Сейчас в Штатах бензин в четыре раза дороже, чем у нас, бомжи в магазинах воруют все, что хотят. Безопасность у них на нуле, а в России я с таким не сталкивался. Я дома даже дверь не закрываю, потому что нет повода», — сказал Тактаров.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Арсений Грицюк рассказал об отрицательных сторонах жизни в Америке. Среди них он назвал недостаточный уровень безопасности и низкое качество продуктов в магазинах.

