Российский игрок НХЛ рассказал об отрицательных сторонах жизни в Америке

Российский игрок НХЛ раскритиковал американский менталитет и продукты

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» Арсений Грицюк рассказал об отрицательных сторонах жизни в Америке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Американцы думают, что в России небезопасно, а у нас, наоборот, многие вещи даже лучше контролируются. В Москве, например, везде камеры. Здесь такого количества камер нет, но при этом все считают, что безопаснее. Я бы так не сказал», — сказал Грицюк.

Также форвард раскритиковал американский менталитет и качество продуктов в магазинах. «Люди спрашивают, как дела, ты отвечаешь, — а человек уже ушел. Если честно, продукты здесь нравятся меньше. Мы как-то купили овощи, уехали на две недели, вернулись — они как новые. Это вызывает вопросы», — отметил Грицюк.

Нападающий «дьяволов» в своем дебютном сезоне в НХЛ провел 66 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал 18 результативных передач.


