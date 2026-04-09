02:00, 9 апреля 2026

Овечкин рассказал о возможном продолжении карьеры

Овечкин заявил, что определится с будущим своей карьеры в межсезонье
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский хоккеист, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пока не решил, будет ли завершать карьеру. Окончательное решение на этот счет он намерен принять в межсезонье. Об этом спортсмен рассказал пресс-службе Национальной хоккейной лиги.

«Очевидно, я люблю играть в хоккей, люблю забивать голы. … Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить с семьей», — поделился хоккеист.

Овечкин подчеркнул, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь своему клубу выйти в плей-офф Кубка Стэнли, так что о будущем своей карьеры он пока не думает. Также он добавил, что к решению касательно продолжения карьеры нужно подойти с умом.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталс» выдвинул Овечкина на индивидуальный приз «Билл Мастертон Трофи».

