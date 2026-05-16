Указ Путина об упрощенном гражданстве для жителей Приднестровья назвали ответом Молдавии

Бывший глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай прокомментировал указ президента России Владимира Путина об упрощенном гражданстве для жителей республики. Его слова передает ТАСС.

Лицкай назвал указ Путина ответом руководству Молдавии и другим недружественным России странам. Он рассказал, что жители республики не первый год подвергаются давлению со стороны президента Молдавии Майи Санду.

«В последние годы в Приднестровье произошла серия терактов, идет минирование границы с Украиной, которая уже четыре года закрыта. Подписав указ, Путин дал понять, что Россия безусловно защитит права сотен тысяч своих сограждан на левом берегу Днестра», — заявил политик.

Ранее было названо число жителей Приднестровья, желающих получить российский паспорт. Уточнялось, что стать гражданами РФ захотели десятки тысяч человек.

О том, что Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в российское гражданство, сообщалось ранее 16 мая. Заявление можно подать в диппредставительство или консульское учреждение РФ.