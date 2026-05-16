Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 16 мая 2026Бывший СССР

Названо число желающих получить гражданство РФ жителей Приднестровья

РИА Новости: Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство РФ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство РФ. Об этом заявила глава общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева в разговоре с РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, в их организацию ежедневно обращались люди, в том числе родившиеся после 1992 года, с вопросом о том, как получить российское гражданство. Она поблагодарила всех причастных за упрощение правил получения гражданства РФ для приднестровцев.

«Очень многие из них обращались с запросом о гражданстве России. Им надо было ехать в Российскую Федерацию и постоянно проживать там. С принятием этого указа у них появилась возможность оформить документы здесь, в Приднестровье», — рассказала Кохтарева.

Население Приднестровья составляет около 455 тысяч человек. Согласно официальным данным, примерно 220 тысяч из них имеют российское гражданство.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий правила получения гражданства РФ для жителей Приднестровья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение визита Путина в Китай

    Появились подробности о разрушениях после удара ВСУ по многоэтажке в российском городе

    В России высказались о новых контактах Лаврова и Рубио

    Назван фаворит финала Кубка Англии

    В России зафиксировали первые случаи укусов гадюк и змей

    Летевший в Анталью самолет экстренно изменил маршрут из-за «бомбы»

    Российские военные заняли два новых населенных пункта в зоне СВО

    В Госавтоинспекции напомнили о недопустимых отметках в водительских правах

    Названо число желающих получить гражданство РФ жителей Приднестровья

    Премьер Эстонии сравнил НАТО с люксовыми часами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok