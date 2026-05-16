Названо число желающих получить гражданство РФ жителей Приднестровья

Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство РФ. Об этом заявила глава общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева в разговоре с РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, в их организацию ежедневно обращались люди, в том числе родившиеся после 1992 года, с вопросом о том, как получить российское гражданство. Она поблагодарила всех причастных за упрощение правил получения гражданства РФ для приднестровцев.

«Очень многие из них обращались с запросом о гражданстве России. Им надо было ехать в Российскую Федерацию и постоянно проживать там. С принятием этого указа у них появилась возможность оформить документы здесь, в Приднестровье», — рассказала Кохтарева.

Население Приднестровья составляет около 455 тысяч человек. Согласно официальным данным, примерно 220 тысяч из них имеют российское гражданство.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий правила получения гражданства РФ для жителей Приднестровья.