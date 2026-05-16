13:09, 16 мая 2026Интернет и СМИ

В США указали на изменение позиции ЕС по переговорам с Россией

AC: Европейские лидеры начали обсуждать возможность диалога с Россией
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские лидеры начали обсуждать возможность диалога с Москвой. На изменение позиции Европейского союза (ЕС) по переговорам с Россией указал обозреватель Тед Снайдер в статье для издания American Conservative (AC), базирующегося в США.

«Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Россией не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать возможность переговоров с Москвой», — заявил автор статьи.

Снайдер, в частности, привел слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, призвавшего ЕС заключить сделку с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Вслед за ним выступил президент Финляндии Александр Стубб, который сказал: "Пришло время начать переговоры с Россией"», — напомнил обозреватель. Кроме того, по его словам, Италия и Австрия тоже заговорили о возможности диалога с Москвой.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel отреагировало на предложение президента России Владимира Путина сделать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком между Москвой и ЕС. Слова российского лидера назвали сигналом Европе.

