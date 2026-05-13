16:38, 13 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе рассказали о посланном Путиным Европе сигнале

Tagesspiegel: Путин послал сигнал ЕС, предложив Шредера в качестве переговорщика
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика между РФ и Европой, послав тем самым сигнал Брюсселю. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

«Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону и Киеву», — говорится в материале.

Издание отмечает, что российский лидер дал понять, что переговоры могут быть переданы в большей степени под контроль Европы, а не оставаться исключительно зоной ответственности США. По данным издания, Путин рассматривает Шредера не как лоббиста или бывшего канцлера, а как человека, которому в Москве приписывают способность в одиночку защищать европейские интересы.

Ранее король Великобритании Карл III заявил, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и сохранит приверженность НАТО. Он также сообщил о стремлении Лондона к улучшению отношений с ЕС и о готовности содействовать установлению долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

