Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

16:10, 13 мая 2026

Карл III: Великобритания продолжит поддерживать Украину и НАТО
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jordan Pettitt / Reuters

Король Великобритании Карл III в ходе тронной речи перед Палатой Лордов заявил, что королевство продолжит поддерживать Украину и сохранит приверженность НАТО. Текст выступления опубликован на сайте британского правительства.

«[Великобритания] будет и впредь оказывать непоколебимую поддержку мужественному народу Украины. (...) Мое правительство также будет отстаивать нерушимую приверженность Соединенного Королевства НАТО и нашим союзникам по НАТО, в том числе путем последовательного увеличения расходов на оборону», — сказал король.

Карл III также заявил о стремлении Лондона к улучшению отношений с европейскими партнерами и готовности содействовать установлению долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть разногласия с европейскими странами и королем Великобритании Карлом III по вопросам Украины и НАТО.

