22:50, 9 мая 2026

Иран выдвинул десять условий участия сборной в чемпионате мира по футболу
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Федерация футбола Ирана (FFIRI) выдвинула десять условий для участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на официальное заявление FFIRI.

Иранская сторона потребовала беспрепятственной выдачи виз, уважения к персоналу сборной, иранскому флагу и государственному гимну, а также высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и на маршрутах от гостиниц до стадионов. В FFIRI подчеркнули, что никто не может лишить Иран участия в турнире, на который он квалифицировался по спортивным результатам.

Требования последовали после того, как в апреле власти Канады отказали во въезде в страну президенту FFIRI Мехди Таджу перед конгрессом ФИФА.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

