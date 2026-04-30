20:55, 30 апреля 2026

Сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026

Президент ФИФА Инфантино подтвердил, что сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, сборная Ирана будет принимать участие в чемпионате мира. Команда будет играть в США. Причина проста: нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе. Вот в чем наша ответственность. Мир объединяется футболом», — сказал Инфантино.

Ранее Паоло Дзамполли, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, предложил заменить команду Ирана не попавшей на мундиаль в третий раз подряд сборной Италии. Чиновник заявил, что некоторые из членов иранской делегации могут совершить противоправные действия на территории США.

16 марта президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж исключил отказ от участия сборной в чемпионате мира. Также он отметил, что обсуждается перенос матчей иранской команды из США в Мексику. Однако в ФИФА заявили, что этого не произойдет.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

