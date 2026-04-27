20:52, 27 апреля 2026

Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

Владислав Уткин
Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года. Слова Паоло Дзамполли, спецпосланника американского президента Дональда Трампа, приводит журналист Даниэле Мари на своей странице в Х.

Дзамполли предложил заменить команду Ирана на сборную Италии, которая в третий раз подряд не попала на чемпионат мира, проиграв в стыковом матче Боснии и Герцеговине. «Какова вероятность участия Италии в чемпионате мира? Думаю, более 50 процентов. Чемпионат мира не должен состояться без Италии, решение будет за Инфантино и Трампом», — заявил чиновник.

Также Дзамполли предположил, что некоторые из членов иранской делегации могут совершить противоправные действия на территории США. «Очень сложно получить визы, и мы не хотим видеть людей, которые могут совершить противоправные действия. Если вы отправляете людей, которые не приветствуются в Соединенных Штатах, будет лучше, если они не приедут», — заявил спецпосланник Трампа.

Ранее президент США назвал интересной идею замены иранской команды на сборную Италии. «Позвольте мне подумать об этом», — заявил политик. Спецпосланник президента США Паоло Замполли попросил Международную федерацию футбола (ФИФА) заменить сборную Ирана на команду Италии. Итальянцы третий раз не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В стыковом матче они уступили сборной Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.).

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

