14:01, 24 апреля 2026Спорт

Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

Президент Трамп назвал идею замены Ирана на Италию на ЧМ по футболу интересной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможной замене сборной Ирана на Италию на чемпионате мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

Трамп назвал идею интересной. «Позвольте мне подумать об этом», — заявил политик.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Паоло Замполли попросил Международную федерацию футбола (ФИФА) заменить сборную Ирана на команду Италии. Итальянцы третий раз не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В стыковом матче они уступили сборной Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.).

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

    Последние новости

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    Захарова оценила слова главы ВС Бельгии о признании Россией выдуманной республики

    Исследователь НЛО свел счеты с жизнью на глазах у полицейских

    Еврокомиссар рассказал странам ЕС об их огромных военных тратах

    Пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали и попал на видео

    Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

    Покинувший Россию комик назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ

    Названы причины новой волны популярности компьютерных клубов

    Власти прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на кавказский регион России

    Назван способ вернуть молодость мышцам после 40 лет

    Все новости
