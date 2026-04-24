Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможной замене сборной Ирана на Италию на чемпионате мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

Трамп назвал идею интересной. «Позвольте мне подумать об этом», — заявил политик.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Паоло Замполли попросил Международную федерацию футбола (ФИФА) заменить сборную Ирана на команду Италии. Итальянцы третий раз не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В стыковом матче они уступили сборной Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.).

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.