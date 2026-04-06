Пассажир с электронной сигаретой стал виновником пожара и сорвал рейс

Пассажир с электронной сигаретой в ручной клади стал виновником пожара и сорвал рейс авиакомпании TAP Air Portugal. Об этом пишет издание Daily Star.

Инцидент на рейсе из Лондона (Великобритания) в Порту (Португалия) произошел 8 февраля, однако результаты расследования были обнародованы в апреле. Сообщается, что через несколько минут после взлета из аэропорта Гатвик бортпроводники заметили дым, выходивший из верхних отсеков с ручной кладью, и доложили об этом пилотам. Пожар был быстро потушен. Командир воздушного судна, в свою очередь, подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в авиагавани вылета.

По прибытии пассажиров высадили, а самолет переместили на удаленную стоянку для технической оценки. Выяснилось, что причиной пожара на борту стала электронная сигарета в ручной клади. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет авиакомпании TAP Air Portugal экстренно приземлился в Великобритании из-за пожара на борту. О причине аварийной посадки тогда не сообщалось.