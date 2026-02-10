Пассажирский самолет экстренно приземлился в Европе из-за пожара на борту

Пассажирский самолет авиакомпании TAP Air Portugal экстренно приземлился в Европе из-за пожара на борту. Об этом сообщает Euro Weekly News.

По информации издания, лайнер выполнял рейс из британского Лондона в португальский Порту 8 февраля. Во время полета в камбузе вспыхнул огонь, из-за чего пилоты срочно передали аварийный код диспетчерам. Самолет развернулся и благополучно приземлился в авиагавани вылета.

В результате инцидента никто не пострадал. Спустя три часа борт вновь вылетел в Порту.

Ранее на борту самолета с пассажирами, летевшего из Китая в Южную Корею, произошло возгорание пауэрбанка. Уточнялось, что портативный блок одного из путешественников вспыхнул в самолете авиакомпании Tway Air.