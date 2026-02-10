Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:23, 10 февраля 2026Путешествия

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Европе из-за пожара на борту

Самолет TAP Air Portugal экстренно приземлился в Лондоне из-за пожара на борту
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании TAP Air Portugal экстренно приземлился в Европе из-за пожара на борту. Об этом сообщает Euro Weekly News.

По информации издания, лайнер выполнял рейс из британского Лондона в португальский Порту 8 февраля. Во время полета в камбузе вспыхнул огонь, из-за чего пилоты срочно передали аварийный код диспетчерам. Самолет развернулся и благополучно приземлился в авиагавани вылета.

В результате инцидента никто не пострадал. Спустя три часа борт вновь вылетел в Порту.

Ранее на борту самолета с пассажирами, летевшего из Китая в Южную Корею, произошло возгорание пауэрбанка. Уточнялось, что портативный блок одного из путешественников вспыхнул в самолете авиакомпании Tway Air.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

    Врач призвал отказаться от нескольких продуктов на ужин ради крепкого сна

    Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

    Долги американцев рекордно выросли

    В одном районе Москвы внезапно появился снежный зоопарк

    США ввели санкции против гражданина России

    Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok