Россиянке по ошибке прислали видеозапись издевательства над ребенком в ОАЭ

«112»: Россиянке по ошибке прислали видео издевательства над ребенком в ОАЭ

Россиянке по ошибке прислали в социальной сети видеозапись издевательства над ребенком в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал 112.

На полученных кадрах видно, как маленькую девочку избивают. На фоне слышна нецензурная лексика. Приславший ролик россиянке мужчина пожаловался на жестокость и игровую зависимость своей русской жены, от которых страдает последние три года.

Получательница видео усомнилась, что это схема мошенничества, так как житель Дубая плакал в беседе с ней, но денег не просил. С ее слов, мужчина заверил, что уже обратился в местную полицию.

«Я не понимаю, как помочь этому ребенку. Он сказал, что якобы сейчас к дочери вернулся и пока она в безопасности, а мать заперлась в ванной», — рассказала россиянка.

