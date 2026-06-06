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16:34, 6 июня 2026Бывший СССР

Раскрыта личность встретившегося с Зеленским в Киеве российского миллиардера

Депутат Рады Гончаренко: Роман Абрамович встретился с Зеленским в Киеве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Clive Mason / Getty Images

Российским бизнесменом, встретившимся с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, оказался миллиардер Роман Абрамович. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«По моей информации, такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него [президенту России Владимиру] Путину», — написал автор поста.

Ранее Путин заявил, что Зеленский встретился в Киеве с российским бизнесменом и попросил российского лидера о личной встрече. По словам главы России, один бизнесмен рассказал ему о приглашении Зеленского на личную встречу в Киеве. «[Бизнесмен] вернулся [из Киева]. Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече», — поделился Путин.

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