Похитителя ребенка по ошибке выпустили из тюрьмы и позволили сбежать в другую страну

В Великобритании 58-летнего Ифедайо Адейе, осужденного за похищение собственного сына, по ошибке выпустили из тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

В июле 2024 года Ифедайо похитил сына Лориса Нджоссе Адейе у матери, которая жила с ним во Франции, и увез его в Нигерию через Великобританию. После жалобы женщины британский суд обязал Ифедайо вернуть ребенка. Мужчина не сделал этого и по возвращении в Великобританию был арестован.

Сначала похитителя приговорили к шести месяцам тюрьмы. Однако, когда срок закончился, он все еще отказывался отдать Лориса матери, поэтому его отправили за решетку еще на год. Но это судебное распоряжение не дошло до руководства тюрьмы, и Ифедайо выпустили, позволив тем самым ему сбежать в другую страну.

Согласно приговору, после освобождения мужчину должны были экстрадировать во Францию. Этого не произошло. Выйдя из тюрьмы, Ифедайо прогулялся по Лондону, поужинал, выпил в пабе, совершил несколько финансовых махинаций и улетел в Испанию.

Преступника разыскивают. Известно, что власти Испании предупреждены о побеге Ифедайо.

