В знаменитом массовом побеге заключенных из тюрьмы через дыру за унитазом обвинили шерифа

15:39, 4 мая 2026

В побеге 10 заключенных из тюрьмы Нового Орлеана обвинили шерифа Луизианы
Никита Савин
В США бывшего шерифа штата Луизиана обвинили в знаменитом массовом побеге заключенных из тюрьмы в Новом Орлеане. Об этом пишет New York Post.

Побег произошел ночью 16 мая 2025 года. Заключенные тайно проделали дыру за унитазом в одной из камер, выбрались во двор, перебросили через забор с колючей проволокой одеяла и сбежали. Всего на свободе оказались 10 преступников. Это выяснилось только во время утренней переклички, когда беглецы уже покинули город. Последнего из них удалось задержать только в октябре 2025-го.

Теперь бывшему шерифу штата Сьюзан Хатсон предъявили 30 обвинений по этому инциденту. Следствие пришло к выводу, что массовый побег стал возможен из-за ее халатности. «Шериф Хатсон не открывала ворота тюрьмы для беглецов лично, однако нежелание соблюдать основные инструкции и принять минимальные меры предосторожности во время работы поспособствовало побегу», — сказано в заключении прокуратуры.

Помимо этого, бывшего шерифа обвиняют в превышении полномочий, создании препятствий в работе следователей и подделке документов. Хатсон назначили залог в 300 тысяч долларов (22,6 миллиона рублей) и запретили покидать территорию Луизианы. Женщина пока не прокомментировала обвинения.

Ранее в Малайзии иностранный преступник сбежал из тюремного фургона на глазах у охранников и скрылся. Происшествие попало на видео.

