Опасный педофил сбежал из тюремного фургона и попал на видео

13:26, 14 апреля 2026

В Малайзии опасный преступник сбежал из тюремного фургона и попал на видео
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В Малайзии иностранный преступник сбежал из тюремного фургона на глазах у охранников и скрылся. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел 9 апреля в султанате Сенгалор. На видео, снятое камерой наблюдения тюрьмы, попал момент, когда четверо тюремщиков начали выводить заключенных из фургона. Один из преступников внезапно бросился бежать. За ним бросились двое тюремщиков, но догнать не смогли. 13 апреля власти Малайзии объявили мужчину в национальный розыск и опубликовали видео его побега.

Беглецом оказался 24-летний педофил из Пакистана Мохаммад Хасан. Его арестовали за многочисленные преступления сексуального характера против детей, грабеж и нарушение миграционного законодательства. Представители властей назвали Хасана опасным преступником и рекомендовали заметившим его людям не приближаться к нему, а сразу сообщать в полицию.

У полиции есть подозрения, что пакистанец попытаться может сбежать за границу, однако они считают, что пока он этого не сделал. Поиски преступника продолжаются.

Ранее сообщалось, что в США женщина сбежала из полицейской машины через наполовину опущенное заднее стекло. На поиски беглянки у правоохранителей ушло три дня.

