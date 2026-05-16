В российском посольстве заявили о последствиях санкций Норвегии против Москвы

Посольство России: Экономика Норвегии страдает от санкций против Москвы

Экономика Норвегии страдает от санкций против Москвы, заявили в российском посольстве в Осло. Заявление дипмиссии о последствиях введенных санкций передает РИА Новости.

По данным посольства, введенные против России санкции оказывают негативное влияние на двустороннюю торговлю, а также на работу бизнеса на норвежском Севере — местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов, оттоке населения, в особенности из приграничных с Россией регионов.

«Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», — заявили в дипмиссии.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России, который состоит из 120 пунктов и включает в себя запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Кроме того, под санкции подпали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.