13:03, 16 мая 2026

Новый имидж 72-летнего Джона Траволты на Каннском фестивале вызвал споры в сети

Мария Винар

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Американский актер Джон Траволта в новом образе появился на Каннском фестивале и вызвал споры в сети. Фото и комментарии опубликованы на сайте издания Daily Mail.

72-летний артист предстал перед камерами вместе со своей 26-летней дочерью Эллой Блю. Так, он позировал на красной дорожке в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке. При этом его внешний вид дополняли кремовый берет и очки с прозрачными линзами.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу обновленного имиджа звезды «Криминального чтива» и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Он отлично выглядит, но я бы сняла этот берет», «Берет — не очень удачный выбор, но в остальном он выглядит потрясающе для своего возраста», «Решил таким образом скрыть пересадку волос?», «Траволта достаточно крут, чтобы носить все, что ему нравится», «Надеюсь, я буду так же хорошо выглядеть, если доживу до 72 лет», «Берет заслуживает возвращения в моду, он такой стильный», — высказывались они.

Ранее Джон Траволта показал внешность 15-летнего сына Бенджамина на фото.

