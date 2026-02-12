Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:50, 12 февраля 2026Ценности

Джон Траволта показал внешность 15-летнего сына на фото

Актер Джон Траволта показал внешность 15-летнего сына Бенджамина на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @johntravolta

Американский актер Джон Траволта показал внешность 15-летнего сына Бенджамина на фото. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летний артист поделился семейным кадром, где позировал на улице рядом с наследником, которого обнял. При этом видно, что подросток примерно сравнялся ростом с отцом. Также на кадре предстала дочь актера Элла Блю Траволта.

«Мои прекрасные дети на запоздалой рождественской открытке. Надеюсь, у вас все хорошо», — указал в подписи актер.

Известно, что дети Траволты родились в браке с актрисой Келли Престон, которой не стало в 2020 году после борьбы с раком груди. Артисты прожили вместе почти 29 лет.

В ноябре Элла Блю Траволта в откровенном виде предстала перед камерой.

