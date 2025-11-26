Ценности
12:24, 26 ноября 2025Ценности

Дочь Джона Траволты распахнула надетое на голое тело пальто перед камерой

Дочь актера Джона Траволты Элла Блю в откровенном виде снялась для журнала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @MARIANOVIVANCO / @hardcopy_magazine

Дочь американских актеров Джона Траволты и Келли Престон Элла Блю Траволта в откровенном виде предстала перед камерой. Соответствующая публикация появилась на странице издания HardCopy в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя наследница знаменитостей снялась для обложки журнала в черном пальто, которое распахнула, продемонстрировав голое тело. При этом она надела мешковатые синие джинсы и бордовые сапоги на танкетке и с широкими голенищами.

Кроме того, девушку запечатлели в прозрачной черной рубашке и розовом бюстгальтере. Известно, что автором съемки выступил перуанский фэшн-фотограф Мариано Виванко.

В июле Внешность Джона Траволты на встрече актеров удивила фанатов.

