Экономика
12:21, 16 мая 2026

В России зафиксировали первые случаи укусов змей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Grisha Bruev / Shutterstock / Fotodom  

В России зафиксировали первые случаи укусов гадюк и змей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у пострадавших сильная интоксикация. Так, змея укусила жительницу в Саратовской области, пока та сажала в огороде клубнику. У женщины резко заболела лодыжка. Она обратилась в больницу и несколько дней провела в реанимации под капельницами.

В Свердловской области госпитализировано трое человек. У них острое отравление из-за укуса. В Пермском крае две гадюки обустроили гнездо на частном участке и укусили 41-летнего мужчину. Кроме того, в Кузбассе змея напала на жителя прямо дома, а в Татарстане змея покусала 61-летнего местного жителя, когда тот собирал крапиву для витаминного супа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали два случая госпитализации из-за укусов змей.

