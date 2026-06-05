Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 6 июня 2026МирЭксклюзив

России предложили провести саммит с США и Японией

Дипломат Сюй Чэнь: Китай поддерживает проведение Россией саммита АТЭС
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Cheng Xin / Getty Images

Китай поддерживает, чтобы саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялся в России, чего не было с 2012 года, когда он прошел во Владивостоке. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель совещания старших должностных лиц АТЭС-2026, президент Китайской ассоциации народной дипломатии Сюй Чэнь на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В совместном заявлении по итогам саммита президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть упоминание — Россия поддержит нас в проведении саммита АТЭС в этом году, и мы поддержим вашу заявку Москвы», — подчеркнул дипломат.

Сюй Чэнь подчеркнул, что Китай полностью поддерживает идею провести новый саммит в России, добавив, что встреча сообщества во Владивостоке в 2012 году прошла очень успешно. При этом он напомнил, что все решения в АТЭС принимаются консенсусом и согласие других его участников также необходимо. В число стран-участниц входят, в частности, США, Япония, Австралия, Южная Корея, Мексика, Чили, Вьетнам, Индонезия.

20 мая помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков допустил, что Путин может провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском городе Шэньчжэнь. Мероприятие состоится с 18 по 19 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День четвертый. Что происходит на главном экономическом форуме в заключительный день?

    Песок на пляжах Анапы сравнили с побережьем Лазурного Берега Франции

    Экс-разведчик назвал Россию костью в горле Украины

    В Индии ответили на критику России по поводу участия в «азиатском НАТО»

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Стало известно о настигшей Украину расплате за атаку на Санкт-Петербург

    Россиянка сравнила сложность занятий биатлоном с работой в пункте выдачи

    Сальдо пригласил киевского омбудсмена в Херсонскую область

    Врач раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии

    Лидер украинских националистов попал под удар дрона

    Границу России с одной из стран-соседей временно закрыли

    Россиянину «разминировали» глаз

    России предложили провести саммит с США и Японией

    Песок на пляжах Анапы сравнили с побережьем Лазурного Берега Франции

    В результате массированной атаки БПЛА на российский регион пострадал ребенок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok