России предложили провести саммит с США и Японией

Дипломат Сюй Чэнь: Китай поддерживает проведение Россией саммита АТЭС

Китай поддерживает, чтобы саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялся в России, чего не было с 2012 года, когда он прошел во Владивостоке. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель совещания старших должностных лиц АТЭС-2026, президент Китайской ассоциации народной дипломатии Сюй Чэнь на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В совместном заявлении по итогам саммита президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть упоминание — Россия поддержит нас в проведении саммита АТЭС в этом году, и мы поддержим вашу заявку Москвы», — подчеркнул дипломат.

Сюй Чэнь подчеркнул, что Китай полностью поддерживает идею провести новый саммит в России, добавив, что встреча сообщества во Владивостоке в 2012 году прошла очень успешно. При этом он напомнил, что все решения в АТЭС принимаются консенсусом и согласие других его участников также необходимо. В число стран-участниц входят, в частности, США, Япония, Австралия, Южная Корея, Мексика, Чили, Вьетнам, Индонезия.

20 мая помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков допустил, что Путин может провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском городе Шэньчжэнь. Мероприятие состоится с 18 по 19 ноября.