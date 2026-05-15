Два жителя Подмосковья попали в больницу из-за змей

21:07, 15 мая 2026

В Подмосковье два человека попали в больницу после укусов змей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrew Astbury / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье зафиксировали два случая госпитализации из-за укусов змей. Об инцидентах в столичном регионе стало известно Telegram-каналу «112».

Первый случай произошел в Орехово-Зуево, где рептилия укусила за палец 70-летнюю жительницу. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Второй инцидент зафиксировали в Егорьевске — там змея укусила шестилетнего мальчика. У ребенка диагностировали токсическое действие яда и также доставили в больницу.

Ранее жильцы жилого комплекса в Москве дали имя ужу, которого несколько раз замечали на территории. Змею назвали Гошей, в сети появилось видео с рептилией.

