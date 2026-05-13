Гоша приполз в московский ЖК и попал на видео

Жильцы ЖК в Москве дали имя пробравшемуся на территорию ужу

На территорию жилого комплекса (ЖК) в Москве пробрался уж. Жильцы дали змее имя и запечатлели ее на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва М125».

В ЖК «Испанские кварталы» в Новомосковском административном округе неоднократно замечали ужа рядом с жилыми домами, из-за чего местные жители дали ему имя — теперь рептилию называют Гошей. На попавших в сеть кадрах можно увидеть, как небольшая черная змея выползает из травы и ползет по тротуару.

Ранее жители многоэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области лишились воды из-за плюшевого удава. Игрушка спровоцировала засор.